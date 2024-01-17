Limak, halka arz planlıyor

Limak, bu yıl 2 halka arz planlıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "2024'te 2 halka arz planlıyoruz. Birisi çimento, diğeri de yenilenebilir enerji sektöründe. Bu halka arzlar çerçevesinde daha sonra birtakım satın almalar olabilir. Bunları görüşüyoruz" diye konuştu.

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu yıl çimento ve yenilenebilir enerji sektörlerinde 2 halka arz planladıklarını belirterek, "Bu halka arzlar çerçevesinde daha sonra birtakım satın almalar olabilir. Bunları görüşüyoruz" dedi.

Özdemir, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında yaptığı açıklamada, küresel ekonominin özellikle Covid-19 sonrası çok zor bir zaman geçirdiğini, enflasyonist baskıların ve tedarik zincirindeki sıkıntıların ekonomiyi çok ciddi etkilediğini söyledi.

Avrupa'da daha çok iş yapmak istediklerini dile getiren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat hala bizim amiral gemimiz. 2024'te yapmak istediğimiz 2 önemli konu; 2 halka arz planlıyoruz. Birisi çimento, diğeri de yenilenebilir enerji sektöründe. Enerjiye ihtiyacımız var ama bir yandan da sürdürülebilirlik açısından yenilenebilir enerjiye yatırım yapmamız lazım. Dolayısıyla 2024 bizim için bu açılardan yoğun geçecek. Zaten bu yenilenebilir enerjinin içinde de 140 megavatlık büyük bir güneş enerjisini devreye alacağız. Yer aldığımız ülkelerde daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Kuveyt olsun... İnşaat tarafımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Bunun haricinde de yenilenebilir enerji bizim için önemli olacak."

Özdemir, "Bu halka arzlar çerçevesinde daha sonra birtakım satın almalar olabilir. Bunları görüşüyoruz ama yeri geldiğinde söyleyeyim" dedi.