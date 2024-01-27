Limak'ın hedefi tarım arazileri: Bakanlığa ÇED başvurusu yaptı

Yandaş şirketlerden Limak Holding'e bağlı Limak Çimento, Ankara Haymana’daki 46 futbol sahası büyüklüğündeki alanda maden ocağı açmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ÇED başvurusu yaptı.

İktidara yakınlığı ile bilinen ve AKP iktidarında kamudan aldıkları ihalelerle tanınan Limak Holding şimdi de tarım arazilerine gözünü dikti.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı başta olmak üzere birçok doğa katliamına yol açan projelere imza atan Limak Holding’e bağlı Limak Çimento, Ankara Haymana'daki tarım arazilerinde maden işletmek istiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket, onay alması durumunda 32.71 hektarlık yani 46 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kil ocağı çalışmalarına başlayacak.

Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) dosyasında yazan bilgilere göre, alan kuru tarım yapılan arazilerden ve meralardan oluşuyor. Bölgede hayvancılıkla uğraşan yurttaşlar ise burada hayvanlarını otlatıyor.

İŞLETMENİN ÖMRÜ 11 YIL

4 milyon 423 bin TL değerindeki projenin yapılacağı alanın 600 metre güneyinde ise su deposu bulunuyor. Şirket, bölgede bulunan su kaynaklarının etkilenmemesi için alanda patlatma çalışması yapmayacağını belirtiyor. Projeye yakın bir konumda ise bir adet çiftlik yer alıyor.

Projenin işletme ömrünün ise 11 yıl olacağı belirtildi. Yıllık üretilecek kil cevherinin tamamı da şirketin Polatlı’daki faaliyette olan çimento fabrikasında hammadde olarak kullanılacak. Projeyle ilgili olarak bakanlığın inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) 23 Şubat’ta toplanacak.

ORMANLARI DA KATLEDECEKLER

Kuzey Ormanları’nın İstanbul mevkisinde mega projelerin yarattığı tahribat sürerken Tekirdağ mevkisinde de projeler hız kesmiyor. Cumhuriyet geçen aylarda Limak Çimento’nun Saray ilçesindeki gnays ocağı projesini gündeme getirmişti. ÇED süreci başlatılan bu projenin de onay alması durumunda tamamı devlet ormanlarından oluşan 78.34 hektar arazide maden ocağı işletecek. Proje yapılmak istediği bölgede koruma altında olan paçalı şahin, kızıl çaylak, akleylek, kara leylek gibi türler var.