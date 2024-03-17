Limanlar pas tuttu

Yolcu garantili havalimanları kamuyu zarara uğratmaya devam ediyor. Zafer Havalimanı’nı iki ayda garanti edilen 210 bin yolcuya karşın 10 bin yolcu kullandı. Milyonlar harcanarak yapılan 6 havalimanı ise pas tuttu.

Havva GÜMÜŞKAYA

Seçim döneminde birçok kentte yeni havalimanı ‘müjdeleri’ açıklayan iktidar, yolcu garantisi tutturulamayan havalimanları için devasa ödemeler yapmaya devam ediyor. Milyonlar harcanarak yatırım yapılan birçok havalimanı ise atıl durumda bekliyor.

Açıldığı tarihten itibaren garanti edilen yolcu sayısına ulaşamadığı için gündemden düşmeyen Kütahya'daki Zafer Havalimanı’nda 2024’ün ilk 2 ayında da değişen bir şey olmadı.

Yılın iki ayı için garanti edilen 210 bin yolcuya karşılık kullanım 10 binde kaldı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Zafer Havaalanı’nda yıllardır aynı tablonun yaşandığını belirterek kaynakların heba edildiğini söyledi. İki aylık yanılma payının yüzde 95 olduğu Zafer Havaalanı’nda 2 ay için işletmeci firmaya ödenecek tutarın yaklaşık 40 milyon TL’yi bulacağını belirten Sarıgül, kalan 10 ayda da yolcu sayısının aynı şekilde devam etmesi durumunda yılsonunda ödenecek garanti tutarının yaklaşık 250 milyon TL olacağını söyledi.

Ülkenin ilk bölgesel havalimanı olarak lanse edilen ve 50 milyon avroya inşa edilen Zafer Havalimanı, 2044 yılına kadar İÇTAŞ tarafından işletilecek. Toplam 30 yıllık işletme hakkı olan firmaya verilen yolcu garantisi 2022’den itibaren yılda 1 milyon 317 binde sabitlendi. Geçen yıl toplam 86 bin yolcuda kalan havalimanı için işletmeci firmaya 200 milyon TL ödendi.

6 ŞİRKETİN ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜYORLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun "Havayollarımızı kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 gibi rekor bir artış yaşadı" açıklamasına dikkat çeken Sarıgül, “Bakan, garanti verilen havaalanlarındaki tabloyu nasıl açıklıyor” diye sordu. Şubat ayı verilerinin açıklandığını belirten Sarıgül, “Zafer Havaalanı’nda değişen hiçbir şey yok. Şirketlere ödedikleri tutar milyonlarca emeklinin bayram harçlığı bile olamayacak 3 bin TL’lik ikramiyelerini 10 bin TL’ye çıkartır. Ancak iktidar 16 milyon emekliyi değil 6 şirketin çıkarlarını düşünmeye ve onlara çalışmaya devam ediyor” diye konuştu. Ayrıca iktidarın seçim döneminde birçok kentte yeni havaalanı müjdeleri verdiğine dikkat çeken Sarıgül, Çanakkale Gökçeada, Kocaeli Cengiz Topel, Balıkesir Merkez, Aydın Çıldır ve Uşak Havaalanları’nın bu yıl da atıl kaldığını ve tek bir yolcu uçağı ve taşımacılığı yapılamadığını söyledi.

***

Ankara YHT Garı’nda ödemelere yetişilemiyor

29 Ekim 2016 tarihinde hizmete giren, 20 yıl 6 ay yüklenici firmaya işletme hakkı tanınan ve 14 yıl için de yolcu garantisi sağlanan Ankara YHT Garı da zarar yazıyor. CHP’li Sarıgül, 7 yılda verilen garanti yolcu sayının 38 milyon olduğunu gerçekleşen sayının ise 13 milyonda kaldığını söyledi. “Bir yılda verilen garanti yolcu sayısına ancak 5 yılın sonunda ulaşılırken bu garantiler nedeniyle ödenen tutar da her yıl artış gösteriyor” diyen Sarıgül, bugüne kadar Ankara YHT’de yapılan garanti ödemelerinin 1 milyar TL’nin üzerinde olduğunu belirterek “Vatandaşına bütçe yok diyen iktidarın bu projelerin işletmecilerine Hazine’nin kapısı sonuna kadar açık” dedi.