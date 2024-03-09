Limter-İş Genel Başkanı Saygılı, evine yapılan baskınla gözaltına alındı

DİSK'e bağlı Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı, evine yapılan baskında işkenceyle gözaltına alındı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) Genel Başkanı Kanber Saygılı'nın evine sabah saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saygılı'nın, evin kapısının kırılarak ve şiddet uygulanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Saygılı'nın serbest bırakılması talep edilen açıklamada, "Kanber Saygılı'ya ve aile fertlerine uygulanan şiddeti kınıyoruz. Avukatlarımız süreci takip etmektedir" denildi.

Evi bu sabah polis tarafından basılan Limter İş Sendikamızın Genel Başkanı Kanber Saygılı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre kapısı kırılarak ve şiddet uygulanarak gözaltına alınan Kanber Saygılı’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kanber Saygılı'ya ve aile… pic.twitter.com/ItkwMXnCuk