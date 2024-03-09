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Limter-İş Genel Başkanı Saygılı, evine yapılan baskınla gözaltına alındı

DİSK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı'nın bu sabah saatlerinde evine yapılan baskınla işkence uygulanarak gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Kanber Saygılı'ya ve aile fertlerine uygulanan şiddeti kınıyoruz. Avukatlarımız süreci takip etmektedir" denildi.

Güncel
  • 09.03.2024 12:44
  • Giriş: 09.03.2024 12:44
  • Güncelleme: 09.03.2024 12:56
Limter-İş Genel Başkanı Saygılı, evine yapılan baskınla gözaltına alındı

DİSK'e bağlı Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı, evine yapılan baskında işkenceyle gözaltına alındı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) Genel Başkanı Kanber Saygılı'nın evine sabah saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saygılı'nın, evin kapısının kırılarak ve şiddet uygulanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Saygılı'nın serbest bırakılması talep edilen açıklamada, "Kanber Saygılı'ya ve aile fertlerine uygulanan şiddeti kınıyoruz. Avukatlarımız süreci takip etmektedir" denildi.

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