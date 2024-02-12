Lionel Messi 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alacak mı?

Arjantin U23 Teknik Direktörü Javier Mascherano, Lionel Messi'nin 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almasını istediğini söyledi. Mascherano "Onun gibi bir oyuncunun olimpiyatlarda bize eşlik etmesi için kapımız açık" dedi.

Arjantin U23 Teknik Direktörü Javier Mascherano, Lionel Messi'nin 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almasını istediğini söyledi.

NTV Spor'un aktardığına göre Messi ile eski takım arkadaşı olan Mascherano, yaz aylarında yapılacak olan olimpiyatlarda dünyaca ünlü yıldızı kadroda görmek istiyor.

Arjantin'in Güney Amerika Futbol Elemeleri'ndeki son maçında Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatları'na katılım hakkı elde ettiği maçın ardından konuşan teknik direktör "Herkes Leo ile ilişkimi ve dostluğumu biliyor. Onun gibi bir oyuncunun olimpiyatlarda bize eşlik etmesi için kapımız açık. Neler olacağını zaman gösterecek" dedi.

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'yla 2008 Pekin Olimpiyatları'nda mücadele etti. Messi, 2008'deki oyunlarda Arjantin'le altın madalya kazandı.

İKİ TURNUVA ARASINDA ÇOK AZ SÜRE VAR

Öte yandan Arjantin, bu yaz Copa America'da mücadele edecek.

ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Copa America 20 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Paris'teki olimpiyatlar ise 2-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.