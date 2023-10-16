Lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'in ölümü | Mahkeme delilleri istedi: Aileden olaya şahit olanlara çağrı

Lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’e aracıyla çarparak öldüren AKP’li Nizip Belediye Başkanı’nın yeğeni Osman Sarı bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Yiğit ailesine delileri toplaması için 10 gün süre verdi. Yiğit Ailesi olayın yaşandığı güne ait kamera kayıtlarına ulaşmaya çalışıyor.

HABER MERKEZİ

Antep’te lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’e aracıyla çarparak öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan AKP’li Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın yeğeni Osman Sarı hakim karşısına çıktı.

Gaziantep Adliyesi 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, aileye, delilleri sunması için 10 gün ek süre verdi. Duruşma, 29 Ocak 2024’e ertelendi.

Yiğit ailesi, olay gününe şahit olanlara seslenerek, kamera görüntülerini kendileriyle paylaşmalarını istedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Kübra Yiğit, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Polisler hiçbir şekilde kendisine giden talepleri yerine getirmiyor. Bilirkişiler, 3 defa birbiriyle aynı raporları hazırladı. Ezgi’nin sağına soluna bakmadan, araca yol vermediğini, yola fırladığını söylüyorlar. Fakat hiçbir somut delilleri yok, kamera kayıtları zaten yok. Görgü tanıkları ise tam aksini söylüyor. Bu yüzden kamera görüntüleri bizim için çok önemli. Eğer elinde bir görüntü olan, bir kayıt olan varsa bize ulaştırmalarını rica ediyoruz. Hiçbir şekilde, kimsenin ismi dosyaya karışmayacak. Görüntülerin olduğunu biliyoruz ama korktukları için hiç kimse bir adım atmıyor.”

Abla Yiğit, “Dosyaya geçtiğimiz ay 10 Nisan tarihine ait görüntüler gelmiş fakat olayın olduğu gün 12 Nisan. Emniyet Müdürlüğü madem 10 Nisan’a ait görüntülere ulaşabiliyor, 12 Nisan’a nasıl ulaşamıyor? Emniyet müdürü, polis ve bilirkişilere müdahale edilmiş. Biz dosyanın gidişatı açısından bu kişinin en ağır cezayı alması için görüntülere çok ihtiyacımız var” dedi.

Antep’teki Cemil Sait Barlas Caddesi’nde geçen sene 12 Nisan’da arkadaşı Şimal Toprak ile scooter kullanırken AKP’li Nizip Belediye Başkanı’nın yeğeni olan ehliyetsiz sürücü Osman Sarı’nın aracının çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.