Lise öğrencisini istismara maruz bırakmıştı: Fırıncının cezası belli oldu

Adana'da fırında çalışan lise öğrencisi E.A.’yi, cinsel istismara maruz bıraktığı için tutuklu yargılanan fırıncı 63 yaşındaki R.A.'ya verilen hapis cezası belli oldu. R.A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da işlettiği fırında çalışan lise öğrencisi E.A.’ya (16), cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan fırıncı R.A. (63), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A., 28 Ekim’de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.’nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

R.A., polis ekiplerince ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZİNCİRLEME İSTİSMAR



Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğa karşı teşhir’ suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde deva açıldı.

Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 3 aydır fırında çalışıyordum. Fiziksel şekildeki temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen bana aşkım, balım diyordu. Bazen de bana kendi telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim" dedi.

Davanın karar duruşmasında taraflar eski ifadelerini tekrarladı. Mahkeme hakimi, sanık R.A.’ya çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası açıklamada bulunan E.A.’nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Karar mütalaaya göre verildi. Mahkeme heyeti, sanığa takdir indirimi de uygulamadı" diye konuştu.