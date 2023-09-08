Lisede sınıf tekrarı geri mi geldi? Kaç dersten kalınırsa sınıf tekrarı var?

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı yeni açıklamalar ile milyonlarca öğrenci ve velinin gözleri lisede sınıf tekrarı geri mi geldi sorusunun yanıtına çevrildi. Bakan Tekin'in yaptığı açıklamada lisede sınıf tekrarının geri geleceğini ifade etmesinin ardından kaç dersten kalınırsa sınıf tekrarı var sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Lisede sınıf tekrarı geri mi geldi? Kaç dersten kalınırsa sınıf tekrarı var? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi yaptığı açıklamanın gündem maddelerinden biri olan lisede sınıf tekrarına dair bugün MEB'den resmi karar geldi. Bakan Tekin'in açıklamasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli lisede sınıf tekrarı geri mi geldi sorusunu araştırdı. Lisede sınıf tekrarının gündeme gelmesiyle birlikte kaç dersten kalınırsa sınıf tekrarı var sorusu da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, Lisede sınıf tekrarı geri mi geldi? Kaç dersten kalınırsa sınıf tekrarı var? İşte ayrıntılar...

Lisede sınıf tekrarı geri mi geldi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre lisede en az 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. Yönetmeliğe giren yeni karara göre lisede öğrencinin söz konusu sınıf tekrarı durumu başarısız derslerinin sayısına göre olacak.

Kaç dersten kalınırsa sınıf tekrarı var?

Yeni yönetmeliğe göre lisede alt sınıf dahil 6 dersten kalan öğrenciler sınıf tekrarı uygulamasına tabi olacak.