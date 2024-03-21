Liselerde AKP’lilerin propagandası sürüyor

Haber Merkezi

Siirt’te çoğu lisede 12. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan TYT deneme sınavının arka kapağında AKP’nin Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç’ın tanıtımına yer verildi. Dün liselerde dağıtılan deneme kitapçığının arkasında Ekrem Olğaç imzalı metinde çeşitli motivasyon cümlelerinin yanı sıra şu ifadeler yer aldı: “Daha rahat çalışacağınız çalışma ortamları, dinlenmek için rahat nefes alabileceğiniz mekanları, stresinizi atacağınız sosyal, E-spor ve sportif alanları, kitaba rahat erişebileceğiniz donanımlı kütüphaneleri ve daha birçok projelerimizle Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Destekleriniz bekliyorum.”

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen basın metninde şu ifadelere yer verdi: “Seçim kanunları ve YSK kararlarınca açık şekilde yasaklanmış olmasına rağmen siyasi propaganda amaçlı olarak deneme sınavı yapılmasına izin veren ya da göz yuman il milli eğitim müdürü, ilgili birim yöneticileri ve sınavların yapıldığı okulların idarecileri, eğitim kurumlarında siyasi propaganda yasağına uymayarak suç işlemiştir.”