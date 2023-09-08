Liselerde sınıf tekrarı geri geldi: Sınıf geçmenin şartları neler?

Liselerde 50 ortalamayla sınıf geçme uygulamasına son verildi. Sınıf tekrarı geri geldi. Alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan sınıfta kalacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca alınan ve liselerde sınır tekrarı, açık lise koşulları ve devamsızlık hakkı gibi konularda yeni düzenlemeleri kapsayan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, liselerde sınıf tekrarı geri geldi, 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. Buna göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

İSTİSNAİ DURUMLAR DIŞINDA AÇIK LİSEYE GEÇİLEMEYECEK

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. "Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları" bu düzenlemeden muaf olacak.

Yeni yönetmelikte devamsızlık kuralları da değiştirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak.



Özürsüz 2 gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu velilere bildirilecek.