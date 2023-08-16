Liselere "sınıfta kalma" geliyor, devamsızlık affı kaldırılıyor

Millî Eğitim Bakanı Tekin, ortaöğretimde sorun yarattığını belirterek, yeni dönemde sınıf tekrarı uygulamasının başlayacağını bildirdi. Açık liselere geçişin zorlaştırılacağını, devamsızlık durumunda affın olmayacağını bildiren Tekin, "Çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım" dedi.

Nurcan GÖKDEMİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tekin, eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler, okul terkleri gibi bazı konulardaki çalışmalarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, sınıf tekrarı ile ilgili şunları söyledi:

"Özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak."

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ZORLAŞACAK

Açık öğretime geçme konusunda da engelleyici hükümleri uygulamaya koyacaklarını belirten Tekin’in açıklamaları ana başlıkları ile şöyle:

"Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Bu bizim için çok önemli; hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizi yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz, hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11. sınıftan 12’ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız. Dolayısıyla açık liseye geçişleri zorlaştıracağız. Şunu açıkça söyleyeyim: Pandeminin yarattığı kısıtlılıklar çerçevesinde özellikle açık lise sınavlarının elektronik ortamda yapma süreci vardı. Şimdi tekrar eski haline dönüştürüp açık liseye geçişleri bir prosese bağlamak istiyoruz. Zorunlu haller dışında örgün eğitim çağındaki çocuklarımızın açık liseye kayıt yapmalarını istemiyoruz.

DEVAMSIZLIĞA AF YOK

Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…"

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM

Bakan Tekin, deprem bölgesinde öğretmenler, öğrenciler ve okullar konusunda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Bir iletişim ağı kurduklarını kaydeden Tekin, bölgede halihazırda çalışan ve yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamının arandığını, barınma ve diğer hususlardaki ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

Yıkılan ya da kullanılamaz durumda 11 bin civarında dersliğin bulunduğunu belirten Bakan Tekin, 400 dolayında çelik yapılardan oluşan derslikler inşa ettiklerini bunu 4 bine çıkartmayı planladıklarını söyledi. Tekin, onarımla birlikte kullanılabilecek durumdaki yaklaşık 45 bin dersliğin onarımın da tamamlandığını söyledi.

Tekin, 1 Eylül’de eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlamasını sağlayacak önlemleri aldıklarını savundu.