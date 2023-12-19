Liste yayınlandı: İstanbul'daki dolar milyonerlerinin sayısı açıklandı

Danışmanlık şirketi Henley & Partners’ın yayınladığı, 'Dünyanın En Zengin Kentleri 2023' listesini listesine göre İstanbul’da 16 bin 300 dolar milyoner yaşıyor. Megakent, bu listede 51’inci sıraya yerleşti.

Danışmanlık şirketi Henley & Partners, dolar milyonerlerinin yaşadığı kentlerin listelendiği “Dünyanın En Zengin Kentleri 2023” raporunu açıkladı. Dünya gazetesinin aktardığı rapora göre, dolar milyonerlerinin yaşamak için 1 numaralı tercihi ABD’nin New York kenti.

Kentte tam 340 bin dolar milyoneri yaşıyor. Bu rakam, kent nüfusunun yüzde 4’üne denk geliyor. Dolar milyonerlerinin ikinci tercihiyse Japonya’nın başkenti Tokyo. Üçüncü kent yine ABD’den San Fransisko.

İSTANBUL 51. SIRADA

Türkiye’den listeye giren kentse İstanbul oldu. Buna göre İstanbul, 16 bin 300 dolar milyoneri ile listenin 51’inci sırasında bulunuyor.

Raporun bir diğer dikkat çeken noktası ise dolar milyonerlerinin sayısındaki artış ve İstanbul’dan kaçış.

Rusya, dolar milyonerlerini elinden kaçıran ülke oldu. Moskova ve St Petersburg’daki dolar milyonerlerinin sayısı yüzde 40 oranında azaldı. Rapor, dolar milyonerlerinin İstanbul’dan da kaçtığını gösteriyor. Listeye göre, 2012 ile 2022 yılları arasında İstanbul’daki dolar milyonerlerinin yüzde 35’i dünyanın başka noktalarına gitti.