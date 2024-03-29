Liverpool'dan Real Madrid'in yıldızı için 80 milyon euro

Liverpool'un, Real Madrid'e Brezilyalı yıldızı Rodrygo Goes için 80 milyon euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.

Jürgen Klopp'un takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından yeni sezon kadrosu için hazırlıklara başlayan Liverpool'un ilk hedefinin Real Madrid'de forma giyen Brezilya yıldız Rodrygo olduğu iddia edildi.

İspanyol basınından Nacional’de yer alan habere göre Real Madrid’in Rodrygo için Liverpool’dan gelen ilk teklifi reddettiği belirtilirken İngiliz ekibinin teklifinde 20 milyon euroluk bir iyileştirmeye gittiği ve teklifini 80 milyon euro olarak güncellediği öne sürüldü.

Yeni sezonda Endrick Felipe'nin takıma katılması ve Kylian Mbappe'nin de Madrid'e gelme ihtimalinin yüksek olması, Rodrygo'nun alacağı süreleri düşürebilir.

Haberde bu öngörüye de yer verilirken 23 yaşındaki futbolcu için Manchester United'ın da devreye girebileceği yazıldı.

Rodrygo, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 39 maçta 12 gol 8 asist kaydetti.