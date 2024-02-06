Liverpool yenilgiye rağmen liderliğini korudu

Barış Can SARIKAŞ

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlara, hafta sonu devam edildi. İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu. Zirve yarışının kıyasıya geçtiği İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda lig ikincisi Arsenal'e 3-1 yenildi. Bu sonuçla, Arsenal, üst üste üçüncü galibiyetini alırken lig lideri Liverpool ise 15 hafta sonra kaybetti.

Liderlik mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı bir diğer lig olan İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında oynanan derbi maçta Real Madrid sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona ise deplasmanda Deportivo Alaves'i 3-1 yenerken Girona da konuk ettiği Real Sociedad ile golsüz berabere kaldı. Puanını 58'e çıkaran Real Madrid liderliğini korusa da şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona (56 puan) ile arasındaki puan farkını artırmak için önemli bir avantajı kaçırdı. La Liga'da 3. Barcelona'nın 50, 4. Atletico Madrid'in ise 48 puanı bulunuyor.

Bundesliga 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi. Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, 62. dakikada oyuna girerek Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıktı. Lider Bayer Leverkusen ise Darmstadt 98 deplasmanında 2-0 kazandı.Bundesliga'da Bayer Leverkusen, 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih ise liderin iki puan gerisinde takibini sürdürdü. Stuttgart ise 40 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Serie A 23. haftasında lider Inter, Juventus'u 37. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Ligue 1 20. haftasında PSG, deplasmanda Strasbourg'u 2-1 yendi.