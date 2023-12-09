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Londra'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklarda

İngiltere’nin başkenti Londra’da on binlerce kişi Filistin’e destek protestosu düzenledi.

  • 09.12.2023 20:06
  • Giriş: 09.12.2023 20:06
  • Güncelleme: 09.12.2023 20:10
Kaynak: İHA
Londra'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklarda


İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 64’üncü günde devam ederken, İngiltere’nin başkenti Londra’da on binlerce kişi Filistin’e destek protestosu düzenledi.

 Başkentteki Banka Kavşağı’nda bir araya göstericiler, Parlamento Meydanı’na yürüdü. Ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı. Göstericiler, yürüyüş sırasında “Özgür Filistin”, “Ateşkes şimdi”, “Kuşatmayı kaldırın”, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” ve “İsrail bir terör devletidir” sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan gösteride, protestocuların İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye girmeleri yasaklandı.

Polis, protesto sırasında İsrail’i Nazi Almanya’sına benzeten bir pankart açtığı için bir göstericiyi gözaltına aldı. Gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. 

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