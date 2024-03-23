‘LÖSANTE’ye ruhsat verin!’

Çocuğu lösemiyle mücadele eden aileler, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesine 7 yıldır ruhsat verilmemesini protesto amacıyla Türkiye’nin birçok ilinde eylem yaptı.

Haber Merkezi

Çocuğu lösemiyle mücadele eden aileler, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne 7 yıldır ruhsat verilmemesini protesto amacıyla İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Lösemili çocukların aileleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “lösemili hastaları istismar ediyorlar” açıklamasına ilişkin “Bu üslup lösemili çocuklarımızı ve biz aileleri çok yaraladı. LÖSEV en büyük destekçimiz, ailemiz gibidir” dedi.

Açıklamada, LÖSEV'in 7 milyon gönüllüsü ile Türkiye'nin en güvenilir sivil toplum kuruluşları arasında olduğuna dikkat çekildi. Hastalığın tedavisinde birçok branşın ortak çalıştığını vurgulayan aileler, kanser tedavisi gören çocuklara her şey dahil parasız hizmet sunan 400 yataklı hastaneye tam ruhsat verilmesini istedi.