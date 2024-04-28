Louvre Müzesi'nde yeni dönem: Mona Lisa'nın yeri değişiyor

Fransa’nın başkenti Paris’teki bulunan Louvre Müzesi'nin başkanı Laurence des Cars, müze ziyaretçilerine daha iyi bir deneyim sunmak için Mona Lisa tablosunun yerinin değiştirilmesinin gündemde olduğunu, konuya ilişkin Fransa Kültür Bakanlığı yetkilileri ile irtibat halinde olduklarını söyledi.

Leonardo Da Vinci’nin dünyaca ünlü başyapıtı Mona Lisa’nın Louvre Müzesi’ndeki yerinin değiştirilmesi planlanıyor.

Fransa’nın başkenti Paris’teki müzenin başkanı Laurence des Cars, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada Mona Lisa’yı, tabloya özel bir odaya almayı düşündüklerini söyledi.

Des Cars, yer değişikliğinin gerekçesinin ise müze ziyaretçilerine daha iyi koşullar sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Des Cars, "Ziyaretçileri en iyi şekilde karşılayamamak her zaman sinir bozucu. Mona Lisa’da da en iyi deneyimi sunamıyoruz. Bugün, daha iyi bir çözüm gerekli gibi” dedi.

ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 80'İ MONA LİSA'YI GÖRMEYE ÇABALIYOR

Louvre Müzesi başkanı, konuya ilişkin Fransa Kültür Bakanlığı’yla temas halinde olduklarını belirtti.

Dünyanın en popüler müzesi unvanına sahip Louvre, geçen sene yaklaşık 9 milyon kişiyi ağırladı. Des Cars, bu ziyaretçilerin yüzde 80’ninin Mona Lisa’yı görmek için çabaladığını belirtti.

Ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin 1503-1507 yıllarında yaptığı ve Floransalı tüccar Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini'yi resmettiği belirtilen Rönesans dönemi ünlü eseri "Mona Lisa" tablosu, Louvre’nin en büyük odası olan Salle des États’ta sergileniyor.