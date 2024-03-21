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LPG'ye de zam geliyor

Benzin ve motorine gelen zamların ardından otogaza da (LPG) yarından itibaren geçerli olmak üzere 45-50 kuruş zam bekleniyor.

Ekonomi
  • 21.03.2024 11:53
  • Giriş: 21.03.2024 11:53
  • Güncelleme: 21.03.2024 11:56
Kaynak: Haber Merkezi
LPG'ye de zam geliyor

Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam bekleniyor.

Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Zam sonrası benzinin ve motorinin litresi 43 liranın üstüne çıktı.

Akaryakıt ürünlerine geçen hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.

OTOGAZDA DA FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Yarından geçerli olmak üzere otogaz grubunda 45-50 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul'da otogazın litresi 21,95 liradan satılıyor.

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