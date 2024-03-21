LPG'ye de zam geliyor

Benzin ve motorine gelen zamların ardından otogaza da (LPG) yarından itibaren geçerli olmak üzere 45-50 kuruş zam bekleniyor.

Ekonomi 21.03.2024 11:53 Giriş: 21.03.2024 11:53

Güncelleme: 21.03.2024 11:56 Kaynak: Haber Merkezi

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