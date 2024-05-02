LPG'ye indirim geliyor: Gece yarısından itibaren geçerli olacak

LPG'nin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 64 kuruşluk indirim bekleniyor.

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.

LPG fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

Benzinin litresi ortalama 43,65 lira

Motorinin litresi ortalama 41,07 lira

LPG ortalama 22,47 lira

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.