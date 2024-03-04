LPG'ye zam bekleniyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda (LPG) 81 kuruşluk zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan,

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan,

Otogaz ise 20.95 TL'den liradan satılıyor.

Öte yandan 22 Şubat'ta benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.