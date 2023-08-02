LPG'ye zam geldi

Akaryakıt zamları durmadan devam ediyor. Son olarak otogaz grubuna, gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar, benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 34,46 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36,09 liradan satılıyor.

LPG ise İstanbul'da 16,38 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.