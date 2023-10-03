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LPG'ye zam geldi

3 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 69 kuruş zam geldi.

Güncel
  • 03.10.2023 08:22
  • Giriş: 03.10.2023 08:22
  • Güncelleme: 03.10.2023 08:25
LPG'ye zam geldi
Fotoğraf: Pixabay

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısından itibaren otogaza 69 kuruş zam yapılırken, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.

LPG'nin litresi 18,89 liraya satılıyor.

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