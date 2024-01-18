LPG'ye zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 20 liranın üzerine çıktı.

LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 20.28 lira, Ankara'da 20.15 lira, İzmir'de 20 lira, Adana'da 20.08 lira, Bursa'da 19.84, Antalya'da 19.95 lira, Diyarbakır'da ise 20.28 lira oldu.

Bugün motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişime gidilmedi.

18 Ocak güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 36.78 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.15 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 36.87 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.18 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.50 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.73 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.22 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.68 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.93 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.27 TL