LPG'ye zam geliyor

Seçimlerin ardından yağmur gibi yağan zamların sonu gelmiyor. LPG’ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk zam geleceği öğrenildi.

Ekonomi 04.09.2023 11:20 Giriş: 04.09.2023 11:20

Güncelleme: 04.09.2023 11:22 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos