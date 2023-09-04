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LPG'ye zam geliyor

Seçimlerin ardından yağmur gibi yağan zamların sonu gelmiyor. LPG’ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk zam geleceği öğrenildi.

Ekonomi
  • 04.09.2023 11:20
  • Giriş: 04.09.2023 11:20
  • Güncelleme: 04.09.2023 11:22
Kaynak: Haber Merkezi
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LPG'ye zam geliyor
Fotoğraf: DepoPhotos

LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi.

Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.

4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 36,75 TL

Motorin: 37,89 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

Ankara

Benzin: 37,29 TL

Motorin: 38,39 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İzmir

Benzin: 37,35 TL

Motorin: 38,53 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL.

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