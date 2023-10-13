Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Lübnan'daki Hizbullah: Eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz

Lübnan Hizbullah’ı, Filistin-İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde yaptığı açıklamada, "Eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söyledi.

Dünya
  • 13.10.2023 14:51
  • Giriş: 13.10.2023 14:51
  • Güncelleme: 13.10.2023 14:57
Kaynak: AA
Lübnan'daki Hizbullah: Eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin "eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söyledi.

Naim, cuma namazının ardından Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde konuştu.

İsrail’in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin "Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz" dedi.

Hamas’ın İsrail’e yönelik eylemlerinden övgüyle söz eden Naim, 'bu saldırıyla İsrail’in ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığını' söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız" olmadıklarını vurgulayarak, "sorumluluğun, ümmetin tarafsız kalmamasını gerektirdiğine" işaret etmişti.

CANLI BLOG | İsrail 24 saat verdi: Çatışmaların 7. gününde Gazze çöküşün eşiğinde!
BirGün'e Abone Ol

 

 

 