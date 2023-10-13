Lübnan'daki Hizbullah: Eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz

Lübnan Hizbullah’ı, Filistin-İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde yaptığı açıklamada, "Eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin "eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söyledi.

Naim, cuma namazının ardından Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde konuştu.

İsrail’in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin "Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz" dedi.

Hamas’ın İsrail’e yönelik eylemlerinden övgüyle söz eden Naim, 'bu saldırıyla İsrail’in ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığını' söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız" olmadıklarını vurgulayarak, "sorumluluğun, ümmetin tarafsız kalmamasını gerektirdiğine" işaret etmişti.