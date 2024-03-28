Lübnan Hizbullahı, İsrail'e saldırdı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'deki bazı noktalara saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin dün Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Teyr Harfa ve Nakura beldelerine yönelik "ölümcül saldırılarına" karşılık misilleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu çerçevede İsrail'in Şlomi ve Goron adındaki 2 yerleşim biriminin füzelerle ve Liman Taburu üssünün topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İSRAİL 2 SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail ordusu dün Teyr Harfa ve Nakura beldelerine yönelik düzenlediği 2 saldırıda, 4 Hizbullah ve 2 Emel Hareketi mensubu ile 3 sivil hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda, 255 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi, 13 Hamas,12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker hayatını kaybetti.