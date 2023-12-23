Lübnan Hizbullahı, İsrail ile çatışan 2 üyesinin daha öldüğünü duyurdu

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusu ile Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Hizbullah, açıklamada, 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı. İsrail ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah üyesi sayısı 123’e yükseldi.

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Fotoğraf: AA

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda, 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Hizbullah, sınırdaki İsrail ile çatışmalarına dair yazılı açıklama yaptı. Hasan Abdunnebi Tileys adındaki üyesinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hizbullah daha sonra yaptığı başka bir açıklamada da Ali Hüseyin Harb adlı mensubunun da öldüğünü duyurdu. ÖLEN HİZBULLAH ÜYESİ SAYISI 123'E YÜKSELDİ İsrail ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 123’e yükseldi. Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldürüldü.