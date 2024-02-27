Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusuna ait hava üssünü füzelerle vurdu

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne çok sayıda füze ile saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Hizbullah, İsrail'e ait gözlem cihazlarının uygun silahlarla "tam isabetle" vurulduğunu ifade etti.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait hava kontrol üssüne çok sayıda füze fırlattığını duyurdu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne çok sayıda füze fırlatıldığı ifade edildi.

Hava üssünün, İsrail'in dün Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak hedef alındığı kaydedildi.

"TAM İSABETLE" VURULDU

Hizbullah'tan yapılan ikinci yazılı açıklamada ise "Lübnan sınırında yer alan işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail'e ait gözlem cihazlarının uygun silahlarla tam isabetle vurulduğu" ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan Meron Dağı'na doğru 35 atış gerçekleştirildiği, bölgedeki Hava Kontrol Birliği'nde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İSRAİL, SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ

Açıklamada, Lübnan'dan atılan mühimmatın tipine ilişkin ise detay paylaşılmadı.

İsrail savaş uçaklarının misilleme olarak Lübnan'ın güneyindeki Haniye, Cibşit, Bayseriye ve Mansuri'de Hizbullah'a ait askeri noktalara saldırı düzenlediği, topçu birliklerinin de "bölgedeki bir tehdidi ortadan kaldırmak" için Lübnan'ın güneyindeki Harun beldesini ateşe tuttuğu ifade edildi.

İsrail'e ait hava araçları, dün ilk defa Lübnan- İsrail sınırından yaklaşık 120 kilometre mesafede yer alan Baalbek kentindeki 2 Hizbullah hedefini vurmuş, saldırıda biri komutan rütbesinde 2 Hizbullah mensubu öldürülmüştü.