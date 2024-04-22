Lübnan Hizbullahı, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'yı düşürdü

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusuna ait İHA'nın Lübnan'ın güneyinde düşürüldüğünü açıkladı. İsrail de Lübnan'da düşen İHA saldırısını doğruladı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi insansız hava aracının (İHA) Lübnan'da düşürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde düşürülen İsrail İHA'sı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Lübnan hava sahasını ihlal edip saldırı düzenlemek isteyen düşmana ait Hermes-450 İHA'nın, Aişiye bölgesinde düşürüldüğü" ifade edildi.

Lübnan Hizbullah'ının açıklamasında, İHA'nın nasıl düşürüldüğü hakkında detay verilmedi.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail de Lübnan'da düşen İHA hakkında bir açıklama yaparak saldırıyı doğruladı.

İsrail ordusunun açıklamasında karadan, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir İHA'nın Lübnan hava sahasındayken hedef alındığı ve bunun sonucunda düştüğü kaydedildi.

İHA'nın düşürülmesinin incelendiği belirtilen açıklamada, füzenin fırlatıldığı hedefe yönelik savaş uçaklarıyla hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun, "devletini korumak için" Lübnan hava sahasında faaliyetlerde bulunmaya devam ettiği ifade edildi.

Hizbullah, daha önce de İsrail ordusuna ait farklı tiplerde İHA'ları yine aynı füze saldırısı ile düşürmüştü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda, 283 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.