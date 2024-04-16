Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e İHA saldırısı: 3 İsrailli yaralandı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği İHA saldırısı sonucu 3 İsrailli yaralandı. İsrail ordusu, saldırının incelendiğini duyurdu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu radyosunun haberine göre Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki Kiryat Şmona yerleşim birimi yakınındaki Beyt Helel'e İHA saldırısı düzenledi.

Kanal 14'ün haberinde Hizbullah'ın saldırısında 3 kişinin yaralandığını kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan düzenlenen İHA saldırısının incelendiği bildirildi.

Öte yandan Lübnan medyası, İsrail'in Sur kentine bağlı Ayn Baal beldesinde seyir halindeki bir aracı İHA'yla hedef aldığını aktardı.

Saldırı nedeniyle yaralıların olduğu ve olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.