Lübnan, Kuveyt ve Pakistan'da yasaklanan Barbie, Dubai'de vizyona girdi

Bu yıl vizyona giren en yüksek kar getiren ikinci film olmayı başaran ve dünya genelinde de gündemden düşmeyen Barbie filmi Dubai'de vizyona girdi.

Bu yıl vizyona giren en yüksek kar getiren ikinci film olmayı başaran ve dünya genelinde de gündemden düşmeyen Barbie filmi Dubai'de vizyona girdi.

Dünya çapında gişe rekorları kıran Barbie filmiyle ilgili gelişmeler sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri basınında yer alan habere göre Barbie filminin geçen hafta Dubai'de vizyona girmesine onay verilmesinin ardından film dün gösterime girdi. Dubai'deki tüm sinema salonlarında gösterilecek filmin bilet satışlarına başlandı.

BAZI ÜLKELERDE YASAKLANDI

Oyuncak Barbie bebek ve arkadaşı Ken'in gerçek dünyada kimliklerini keşfetmesini konu alan film, yasaklarla karşı karşıya kaldı. Vietnam, filmi bir sahnesinde Çin’in Güney Çin Denizi’nde hak iddia ettiği toprakları gösteren "dokuz kesik çizgili" haritayı kullandığı gerekçesiyle yasaklarken, Lübnan da "Barbie" filminin "eşcinselliği teşvik ettiği" ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını duyurdu. Kuveyt’te de yasaklanan film, Kuveyt'in "kamu etiğini" korumak için ülkede gösterime girmeyecek. Pakistan’ın Pencap eyaletinde filmin gösterimi, filmde "sakıncalı içerik" bulunduğu gerekçesiyle ertelenirken, Filipinler ise filmi yasaklamak yerine filmde yer aldığı iddia edilen Çin’in Güney Çin Denizi’nde hak iddia ettiği toprakları gösteren "dokuz kesik çizgili" haritayı keserek yayınlama kararı aldı.