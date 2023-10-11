Lübnan tezkeresi kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan'da görev süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kaynak: iHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan'da görev süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.
Görüşmelerin sonunda tezkere kabul edildi.
Tezkereye Yeşil Sol parti Grubu 'hayır' oyu verirken diğer parti grupları 'evet' oyu verdi.