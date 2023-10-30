Luis Diaz’ın kaçırılan babası aranıyor: Kolombiya Ordusu da devrede

İngiliz Liverpool kulübünün Kolombiyalı futbolcusu Luis Diaz’ın anne ve babası, fidyeciler tarafından kaçırıldı. Anne birkaç saat sonra kurtarılsa da baba hala aranıyor. Baba Luis Manuel Diaz’ın bulunması için Kolombiya Ordusu da devreye girdi. Fidye konusunda henüz bir talepte bulunulmadığı ifade edildi.

İngiltere Premier Lig’in önde gelen kulüplerinden Liverpool’un formasını giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz’ın anne ve babası, Venezuela sınırındaki Barrancas kentinde kaçırıldı.

Çiftin evlerine giderken mola verdikleri benzin istasyonunda motosikletli ve silahlı kişiler tarafından durduruldukları bildirildi. Diaz’ın annesi Cilenis Marulanda kaçırıldıktan birkaç saat sonra bulunsa da babasına hala ulaşılamadı. Şu ana kadar Luis Diaz'ın babası için fidye talebinde bulunulmadı.

Kolombiya Başsavcısı Francisco Barbosa, aramaların sınır bölgelerine yoğunlaştığını belirtirken Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz’ın Venezuela'ya kaçırılmış olabileceğini kaydetti.

Polis Müdürü William Salamanca Ramirez, yıldız futbolcuyu arayarak tüm kaynakların babasını bulmak için seferber edildiğini söyledi.

Kolombiya polisi, kendilerini Diaz'a ve onu kaçıranlara ulaştıracak bilgi paylaşanlara, 200 milyon Kolombiya pesosu (Yaklaşık 50 bin ABD dolarına denk) bir ödül verileceğini duyurdu.

Luis Manuel Diaz'ın bulunabilmesi için Kolombiya Ordusu da operasyon başlattı. Polisin desteklediği 120’den fazla Kolombiyalı asker, Luis Diaz'ın babasını aramak için görevlendirildi.

AFP’nin aktardığına göre ordu tarafından yapılan açıklamada, Luis Manuel Diaz’ı aramak için barikatlar kurulduğu ve iki motorlu müfreze, insansız uçak, helikopter ve radarlı bir uçak konuşlandırıldığı belirtildi.

Luis Manuel Diaz’ın Venezuela sınırına yakın yaklaşık 38 bin nüfuslu bir kasaba olan ve oğlunun çok genç yaştan itibaren umut vaat ettiği Barrancas'taki tek futbol okulunda amatör bir antrenör olduğu öğrenildi.

Luis Diaz, anne ve babasının kaçırılmasının ardından Liverpool’un dün Nottingham Forest ile oynadığı maçın kadrosundan çıkarılmıştı. Aynı maçta gol atan Liverpool’un Portekizli oyuncusu Diogo Jota, Diaz’ın formasını kaldırarak takım arkadaşının yanında olduklarını göstermişti.