Luis Suarez, Messi ile yeniden takım arkadaşı oldu

Luis Suarez, Messi'nin takımı Inter Miami'ye transfer oldu. Böylece Messi ve Suarez Barcelona'nın ardından yeniden birlikte forma giyecek.

Yaz aylarında başta Messi olmak üzere Barcelonalı veteran yıldızları kadrosuna katarak ses getiren MLS ekibi Inter Miami, bir başka eski Barcelona oyuncusu Luis Suarez'i de renklerine bağladı.

Suarez ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Transferi hakkında konuşan Suarez, "Bu yeni rekabete başlamak ve yeni kupalar kazanmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Suarez, Inter Miami'de Messi'nin yanı sıra Barcelona'dan eski takım arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba ile de bir araya gelecek.

36 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Gremio forması giyiyordu. 2014'te Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Suarez, burada geçirdiği altı sezonda 4 La Liga bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona'dan sonra iki sezon da Atletico Madrid'de oynayan ve bir lig şampiyonluğu daha kazanan Suarez, önce ülkesine dönüp Nacional forması giydi, ardından da Gremio'da oynadı.