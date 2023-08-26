Lukaşenko: Wagner hayatta ve Belarus’ta yaşamaya devam edecek

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Wagner liderinin ölümünden kimin sorumlu olduğunu bilmediğini ancak Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in infaz emrini verdiğine inanmadığını söyledi. Lukaşenko ayrıca sayıları 10 bini bulan Wagner üyelerini ülkelerinde ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus paralı asker grubu Wagner üyelerinin ülkesinde kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Euronews'in aktardığına göre, Lukaşenko, Rusya'da Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin’nin ardından Rus paralı savaşçı grubunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Belarus Cumhurbaşkanı, Wagner askerlerinin ne kadar süre ülkesinde kalacağı ve bundan sonraki hedefleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.

"Wagner yaşıyor ve Wagner Belarus'ta yaşayacak" ifadesini kullanan Lukaşenko, paralı asker grubunu kuran liderliğin hedefleri doğrultusunda Wagner’in ana kadrosunun görevi sürdürmeye devam edeceği mesajını verdi.

"EMRİ PUTİN'İN VERDİĞİNE İNANMIYORUM"

Wagner liderinin ölümünden kimin sorumlu olduğu bilmediğini ancak Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in ölüm emrini verdiğine inanmadığını kaydeden Lukaşenko, Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, "Vladimir Putin'i tanıyorum. O düşünceli bir adam ve çok soğukkanlı. Bunu yapanın o olduğunu hayal edemiyorum. Kaza çok acımasız ve amatördü" dedi.

Moskova’nın kuzeyinde düşen uçakta Prigojin ile birlikte aralarında Wagner’in önemli komutanlarının da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.