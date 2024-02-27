Lüks arabaya çıkıp para saçan fenomen gözaltında: Dilan Polat’la irtibatlıymış

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir aracın üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Daha sonra belinden silah çıkaran Dalveren o anları ise sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

Güncel 27.02.2024 14:55 Giriş: 27.02.2024 14:55

Güncelleme: 27.02.2024 14:56 Kaynak: DHA

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