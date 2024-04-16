Lüks ve şatafat AKP’yi karıştırdı

Seçim sonrası moral bozukluğunu üzerinden atamayan AKP’liler halkın gözüne soktukları zenginliğin paylaşılmasından rahatsız oldu. Kimi habere erişim engeli getirdi kimi Erdoğan’ı ‘uyarmaya’ çalıştı. Asıl israf ise günlük harcaması rekorlar kıran Saray’da yaşanıyor.

Politika Servisi

31 Mart seçimleri 22 yıllık AKP iktidarının yoksul bıraktığı milyonlardan yediği en sert tokat oldu. Saray’ın rekor harcamaları dudak uçuklatırken krizin ağır yükünü sırtında taşımak zorunda bırakılan halk, geçim derdiyle boğuşurken kendilerinden sabır dileyenlerin lüks ve şatafat içindeki yaşamlarını derinden hissetti.

Seçim boyunca yer sofralarında oturan, yoksul aile ziyaretlerini ihmal etmeyen, öğrenci evlerinde iftar açan AKP’lilerin maskesi çabuk düştü. Her biri birer kibir abidesine dönüşen AKP’lilerin kimi Maldivler’den tatil fotoğrafını kimi Monaco Yat Kulübü’nde ıstakoz ziyafetini paylaştı. Kimi de tatilden dönen yurttaşlar için “aç Türkler” ifadelerini kullandı. Seçim sonrası morali bozulan, motivasyonu ortadan kalkan AKP’liler halkın gözüne soktukları zenginlik ve şatafatın paylaşılmasından da rahatsız oldular.

Son bir haftada yaşananları hatırlayalım;

• Bilal Erdoğan ile beraber Kırgızistan’da kuzu çevirme partisi yaptığı ortaya çıkan Murat Teksöz Gazeteci Bahadır Özgür’ün haberine erişim engeli getirtti. Gazeteci Bahadır Özgür erişim engelini sosyal medya hesabından ‘‘Bilal Erdoğan ile beraber Kırgızistan’da kuzu çevirme partisi yapan, el konulan şirketlere atanan kayyumların ihalesiyle zenginleşen ve en sonunda sahibi olduğu teknoloji şirketi, tarım şirketine dönüşüp borsaya açılan Murat Teksöz, hakkındaki her habere erişim engeli aldırdı’’ ifadeleriyle duyurdu.

• Vatandaş ekonomik kriz içinde yaşam savaşı verirken AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’ya gidip yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması kamuoyunun büyük tepkisini çekerken AKP’yi de karıştırdı. AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Bursalı’ya tepki göstererek, ‘‘Hem halktan, sokaktan kopuk hem de yediğini, gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz’’ dedi. AKP’li Mücahit Birinci de sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter.’’ ifadelerini kullandı. Açıklama yapan Bursalı ise Antalya’daki teleferik faciasını unutturmak isteyenlerin olayı çarpıttığını iddia etti.

• Istakoz krizinin ardından bu kez de son seçimi CHP’li adaya karşı kaybeden Sındırgı’nın eski belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın paylaşımı gündem oldu. Belediye başkanı seçilemeyen Yavaş, bayram tatilinden dönen yurttaşları hedef aldı. Sosyal medya hesabından tatil dönüşü oluşan araç kuyruğunu paylaşan AKP’li Yavaş, “Çekilin. Aç Türkler tatilden geliyor” diye yazdı. Yavaş, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

AKP’li başkan adayı seçilemeyince "Aç Türkler tatilden geliyor" yazdı.

• AKP Çankırı Milletvekili ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP Çankırı Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Filiz’in tatile gittiği Maldivler’den paylaşımı da gündem oldu. Filiz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘‘Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa’’ notu düştü. Filiz’in tatil fotoğrafından önce sosyal medya hesabındaki son paylaşımı ise ‘‘Kadir Gecesi’’ mesajı olmuştu. Açıklama yapan Filiz, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi. Sosyal medyada ‘‘Belediyeyi MHP’ye kaptıran Filiz, üzüntüsünü gidermek ve teselli bulmak için Maldivler’e gitmiş olabilir’’ yorumları yapıldı.

• Bayramlaşmak için CHP heyetini ziyaret eden AKP’lilerin ekonomik krize ilişkin sözleri dikkat çekti. AKP heyetinin başındaki MKYK Üyesi Hasan Sert “Sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini savundu. Sert, “Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor” dedi.

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‘Sallanan parmağı kır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum’un ifadelerine dikkat çekerek “Külliyeden sallanan parmağı kır” ifadesini kullandı. Ünal, aynı zamanda AKP Milletvekili Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımına da tepki gösterdi. Ünal, Yeni Şafak’taki son yazısında ‘‘Erdoğan, acımasız davranır, çeteleşmeleri, gruplaşmaları dağıtır, lejyonerlerden, asalaklardan mahalleyi temizler, samimiyeti, tevazuu yeniden egemen kılarsa, özgürlükçü ve kucaklayıcı dili yeniden inşa ederse, örneğin Külliye’den kibirle sallanan parmakları kırarsa, örneğin Monako’dan ıstakoz fotosu paylaşan sızıntılarla hesaplaşırsa dindarları yeniden kazanabilecektir’’ İfadelerini kaydetti.

‘İşte size Türkiye Yüzyılı’

Son bir yılda dana eti fiyatındaki artış oranı yüzde 83,4’e ulaştı. Bu oran kuzu etinde ise yüzde 118’i buldu. Ete 3 aylık zam yüzde 40’a dayandı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Dünyada gıda enflasyonu düşerken bizde et fiyatları son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Vatandaş etin tadını unuttu” dedi. Demir, “AKP Türkiye’sinde kendilerine yat limanlarında ıstakoz, vatandaşa ise açlık ve sefalet düştü. Tüm bunlar olurken ise AKP’li belediye başkan adayları Maldivler’de tatilde! İşte Türkiye Yüzyılı!” ifadelerini kullandı.

Asıl israf Saray’da

İsraf, lüks ve şatafatla gündeme gelen Saray için 2024, 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla 12 milyar 283 milyon TL, 24 milyar 840 milyon TL ve 16 milyar 740 milyon TL ödenek öngörülmüştü. Buna göre Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2024 yılında Saray’ın günlük maliyeti 33 milyon liradan fazla oldu. 40 saniyede bir asgari ücret harcaması yapılıyor.