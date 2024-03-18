Lula’dan ‘faşizm’ uyarısı: Demokrasi tehlike altında

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Brezilya’nın solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünyada demokrasinin "faşizm" nedeniyle tehlike altında olduğunu söyledi. Rio Grande de Sul eyaletindeki Gaucho kasabasındaki bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, “Faşizm, dünyada demokrasiyi tehlikeye atıyor. Nazizm, cahil kimseler ve aşırı sağ, insanları rencide ediyor” ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, siyasetin ‘nefretle’ dolu olduğunu belirterek, dünyanın barış içinde yaşamaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Lula, Arjantin’in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'ye tepki göstererek, “Demokrasi risk altında. Bugün her şeyi eleştiren ve sistemin karşısında olan Milei'dir. Merkez Bankası’nı bile kapatmak istiyor, her şeyi testereyle kesmek istiyor” dedi.

Aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanı seçimindeki yenilgiyi halen kabul etmediğini savunan Lula da Silva, “Nasıl kaybettiğinin kendisi de farkında değil ve ne söylediğini bilmiyor” dedi. İsrail’i Gazze’de soykırım yapmakla suçlayarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Nazi lideri Adolf Hitler’e benzeten Lula, İsrail’de “istenmeyen kişi” ilan edilmişti.