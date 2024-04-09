Lüleburgaz’da senfoni coşkusu

Kültür Sanat Servisi

Lüleburgaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yetenekli çocukların uzman eğitmenlerce sanatla buluşturulduğu Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı, ilk senfoni konserini düzenledi. Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı, “Çocuk Senfoni Orkestrası Konseri” ile müzikseverlerle buluştu. Çocuklar, Doç. Dr. Sela Can Dökmeci şefliğinde Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Cahit Irgat Sahnesi’nde senfoni konseri verdi. Lüleburgaz Belediyesi Sevgi Korosu ile Çoksesli Çocuk Korosu’nun da yer aldığı konser büyük beğeni topladı.

Konsere katılan Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’ni kente kazandırarak genç yetenekleri yetiştirmekten duyduğu mutluluğu, “Sahnelere sığmayan Lüleburgaz’ımın yeteneklerini saygıyla selamlıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizler için çalışıyoruz. Aydınlık geleceğimiz sizlersiniz” sözleriyle ifade etti.