Lunaparkta çalışan çocuk ağır yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde harçlığını çıkarmak için çalıştığı lunaparkta kafasına adrenalin oyun aracı çarpan genç ağır yaralandı. 16 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı.

Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki Harikalar Diyarı Parkı’ndaki lunaparkta iddiaya göre, harçlığını çıkarmak için lunaparkta çalışan 16 yaşındaki Mustafa A.’nın kafasına “Adrenalin” adlı oyun aracı çarptı.

Mustafa A’nın yardımına aynı lunaparkta çalışan 17 yaşındaki arkadaşı K.E geldi. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç önce Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gencin ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.