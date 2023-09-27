Lütfi Elvan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu

2021 Aralık'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Lütfi Elvan, Beşli Çete olarak bilinen holdinglerden olan Kalyon Holding'in yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Beşli Çete olarak bilinen holdinglerden olan Kalyon Holding Başkanvekilliği'ne getirildi.

Uzun yıllardır holding bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Mustafa Koşar da CEO olarak atandı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle birçok kamu ihalesi aldığı bilinen ve vergi, resim ve harç istisnaları uygulanan 128 şirketten biri olan Kalyon için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “9 milyarlık vergi muafiyeti tanındı” demişti.

Habertürk'ün haberine göre; Kalyon Holding Yönetim Kurulu bünyesinde üstlendiği görev ile ilgili açıklamada bulunan Lütfi Elvan şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 37 yıl kamuda milletimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Uzmanlık görevimden başlayarak bulunduğum her görev ve makamda devletimizin ve ülkemizin kalkınması için, ilke ve değerlerimizden taviz vermeden görevimizi lâyıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Edindiğimiz tecrübeyi bu sefer özel sektörde, ilkelerimize sadık kalarak, yine ülkemizin gelişmesine katkı sunmak için kullanacağız. Enerjiden inşaata, ulaşımdan altyapıya kadar pek çok sektörde sürdürdüğü faaliyetleri ile Türkiye'nin kalkınma ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütecek olmaktan memnuniyet duyuyorum. Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; Holding'in bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum."

'DEĞERLİ BİR VİZYON KATACAĞINA İNANIYORUM'



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise konu ile ilgili şunları söyledi;



"Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki kariyerinin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Kalkınma Bakanlığı, TBMM Bütçe ve Planlama Komisyonu Başkanlığı ve son olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunmuş böylesine kıymetli ve başarılı bir ismin ailemize katılmasından dolayı son derece memnunum. Sayın Lütfi Elvan'ın, kendisini bugünlere taşıyan güçlü çalışma prensiplerinin rehberliğinde, Kalyon Holding'in ulusal ve uluslararası çapta belirlediği kurumsal stratejilerine çok değerli bir vizyon katacağına yürekten inanıyorum. Diğer yandan; son dört yıldır Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı olarak kurumumuzda çok başarılı işlere imza atan Sayın Mustafa Koçar'ın da yeni görevini tebrik ediyor; muvaffakiyetinin devamını diliyorum."

2021’DE İSTİFA ETMİŞTİ



Öte yanda, Resmi Gazete’nin 2 Aralık 2021 tarihli sayısında yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden 'affını istemişti'.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu talebi kabul etmiş ve yerine Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati'yi atamıştı.