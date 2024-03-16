Lütfü Savaş dışında kaybetme riski yok

Hatay dışında, CHP idaresindeki büyükşehirlerde kaybetme riski olmadığını savunan CHP kaynakları, “İktidarın söylemleri sahada karşılık bulmadı” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala, kentlerden gelen anketleri dikkatle mercek altına alıyor. Hatay’da saha çalışmaları ile birlikte oylar giderek artsa da kazanmaya yetmeyebileceğini ifade eden CHP kurmayları, “Kaybedileceği” belirtilen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde ise bir sorun olmadığını iddia ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, seçim kampanyası sürecinin son bölümünde ekonomi başta olmak üzere Türkiye'nin yakıcı sorunlarına değineceği bildiriliyor.

DİP DALGA

CHP yönetimi, idarelerindeki belediyelerin, “Sosyal belediyecilik” örneklerinin seçmene anlatılacağını ifade ediyor. İktidarın CHP'yi hedef alan ve terör ile ilişkilendirmeye çalışan söylemlerinin sahada karşılık bulmadığını anlatan parti kurmayları, “İktidarın provokatif söylemlerine yanıt üretmekle uğraşmayacağız. Seçmen de bu yalanlara inanmıyor. Yoksulluk ile gençlerin ve emeklilerin sorunlarına değineceğiz” ifadelerini kullanıyor.

Edinilen bilgiye göre CHP, Mart 2024’te bir, “Dip dalga” bekliyor. Bu kapsamda Bursa, Balıkesir ve Manisa’nın yanı sıra Malatya gibi kentlerin de CHP’ye geçeceğini savunan CHP yetkilileri, “Bu kentleri dikkatle takip ediyoruz. Seçime kadar iki anket çalışmamız daha olacak. Mevcut anketlerde bu kentlerde durumun lehimize olduğunu net şekilde görebiliyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

AKP ile az puan farkının olduğu yerlerde ayrıca anket çalışması yapılacağını kaydeden CHP kurmayları, sürece yönelik şunları söylüyor:

“Tüm adaylarımızın saha çalışmalarından memnunuz. Genel Başkanımız Özgür Özel de çalışmaları yakından takip ediyor ve memnun olduğunu belirtiyor. Kazanma şansımız olan hiçbir yeri şansa bırakmayacağız. Risk olduğunu gördüğümüz yerlerde ise milletvekillerimiz ile birlikte tam kadro sahada olacağız. Malatya, Kütahya, Kastamonu, Manisa, Kırıkkale, Denizli ve Balıkesir gibi yerleri kazanacağımızı düşünüyoruz.”