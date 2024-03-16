Lütfü Savaş: Hükümet depremin ilk beş gününde bizi yalnız bıraktı

Yeniden adaylığı tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Altınözü'nde mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Savaş, "Depremde ilk beş gün bizi yalnız bıraktı hükümet. Biz çalışma yaparken burada olmayanlar fitneden başka bir şey üretmediler" dedi.

HABER MERKEZİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmalarına devam ediyor. Altınözü ilçesinin Tepehan, Altınkaya, Büyükburç, Toprakhisar, Boynuyoğun, Yarseli, Mayadalı, Keskincik, Ziyaret Mahalleleri ile Antakya’nın Odabaşı mahallelerinde yurttaşlar ve muhtarlarla buluşan Savaş, 6 Şubat depremlerine ilişkin de konuştu.

Deprem sonrası hükümetin uluslararası acil yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Savaş, "İktidar kendi çıkardığı 8 bakanlığın deprem bölgesinde her şeyi yapmakla yükümlü olduğuna dair Türkiye Acil Müdahale Planı'nın gereğini yapmadı. Kızılay ve AFAD’ın bütün işlere müdahale etmesi lazımdı. Onlar ilk günler yoktu, hep biz vardık. Depremde ilk beş gün bizi yalnız bıraktı hükümet. Biz çalışma yaparken burada olmayanlar fitneden başka bir şey üretmediler" dedi.

Anketlerde ve ziyaretlerindeki gözlem ve sonuçlar ile seçimi kazanacaklarını iddia eden Savaş, "Hatayımızın her bölgesi için iddialıyız. Zaferi biz kazanacağız. Durmadık, yorulmadık ve ilçeleri de biz kazanacağız. Hatay’da meclis üyesi olarak azınlıkta olmayacağız. Bizi yıllardır artan sığınmacı sorunu ile karşı karşıya bıraktılar. Dışarıdan müteahhitlerle rantları kendileri aldıkları, demiri bir şirkete sattıkları için ve buradan giderken bütün evi yıkılmış insanlarımızı geri getirmek için kazanacağız Hatay’ı ayağa kaldıracağız. Sizleri çok seviyorum" diye konuştu.

Savaş’a ziyaretlerinde CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy, Altınözü CHP Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç, Geçmiş Dönem CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve CHP Altınözü ilçe Başkanı Hamit İsaoğulları eşlik etti.