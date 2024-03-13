Lütfü Savaş, son anketini açıkladı; 'seçim sonrası CHP'den istifayı' değerlendirdi

Adaylığı tartışılan Lütfü Savaş, anketlerde 7,7 puan önde olduğunu ileri sürerken; seçimden sonra partiden istifa edeceğine yönelik iddiaya yanıt verdi. Savaş, Özgür Özel'in "Hatay’ı AK Parti'ye vermektense Lütfü Savaş'a emanet etmeyi tercih ederim” sözlerini de değerlendirdi.

CHP'den yeniden aday gösterilmesi tartışmalara ve protestolara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, makamında gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Savaş, yeniden başkan adayı olmasına tepkiler, CHP tarafından adaylığının tartışmaya açılması, Hatay’daki güncel anket sonuçları gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

REKLAM FİLMİNDE YER ALMAMASI

Partisinin tanıtım reklamında kendisinin yer almamasıyla ilgili Savaş, "Çekimler 5 Şubat’taydı. Bizi davet ettiler reklam çekimi için o gün belediyemizin anma törenleri vardı, bir de misafirlerimiz geliyordu. Burada kalmam gerekiyordu ondan dolayı yer almadım. Onun dışında bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Ben gidemedim çekime” dedi.



ADAYLIĞININ TARTIŞILMASI



Adaylığının tartışılması ve gelen protestolar hakkında konuşan Savaş, şunları söyledi:

“Burada büyük rant var. iktidarın müteahhitleri gelip inşaat yapıyor. Yıkımları da onların dışardan gönderdiği insanlar yapıyor. Demiri de tek bir kişi sağlıyor. Bir defa burada yıkım var kayıp çok ama rant da var. İkincisi ben sığınmacılara karşı en çok akılcı politikayı Türkiye ile paylaşan insanım. 12 yıl misafirlik olmaz. 550 bin sığınmacıya belediyeler bakıyor burada. Buralarda bizim insanımızın ekonomik gelir makası gittikçe daralıyor. Bununla birlikte demografik yapımız Suriyelilerin lehine gelişiyor. Ben milliyetçi bir insanım ve Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak için mücadele veriyoruz burada. Ama Atatürk’ün emanetine sahip çıkarken de devletimizin ve hükumetimizin daha sağlıklı bir politika yapması için uyarıda bulunuyoruz. Uyarı yapmamdan rahatsız olan bir iktidar var. İktidar da benim burada aday olmamı istemiyor. Bu seçimin favori adayı biziz. Favori bir adayın burada olmasından iktidar partisi ve burada içimizde görünüp de içimizde olmayan iktidarla işbirliği yapanlar yanlış bilgiyle genel merkezi donattılar. İşin özü bu."



ANKET AÇIKLAMASI

Son anketlerde 7.7 puan önde olduklarını öne süren Savaş, 6 Şubat’ın yıldönümünde kendisine yönelik yapılan protestolara ilişkin soruya şöyle cevap verdi:



“İktidar depremin komplikasyonlarından kurtulmak, kifayetsizliğini kamufle etmek için CHP ve benim üzerimden depremi bize yıkmak istedi. 16 ilde olan bir deprem var. Bu 16 ilde olan depremin hepsini herhalde CHP ve Lütfü Savaş yapamaz. Depremde insanlar, basın medya bir suçlu arama derdine düştü. Bir de herkes haksız, hükümet haklı pozisyonuna gelmek istiyorlar. 205 bin bağımsız bölümü haksız yere affeden hükümetin bu gerçekleri görmeden sanki zeytinyağı gibi üste çıkması çabası var. Depremde bu 205 binin çok büyük bir kısmı yıkıldı çünkü ruhsatsız yapı, çoğunda proje yok. Proje olan da projeye uygun yapmamış.Üç katlı proje var beş kat yapmış.

Beni yargılayın dedim ama hükümet de yargılansın, hepimiz yargılanalım. Ben topu topu 5 yıl belediye başkanlığı yaptım merkez ilçede. Benim verdiğim ruhsat o kadardı. 10 yıldır ben ruhsat vermiyorum. Yani işyerlerine ve evlere. Ama bütün ciroyu benim üzerimden yapmak istediler. İşin başka bir boyutu var, ben sokakta dolaşıyorum, anketler de iyi. Demek ki ben işimi güzel yapmışım, depremde de burada yeteri kadar çalışmışım. Ama hükümetin belediye başkanlarının birçoğu yoktu ilk on gün falan. AFAD da yoktu ortalıkta. Siz önce kendi işinizi yapacaksınız sonra komşuya soru sorma hakkınız olacak. 22 yıllık hükümet sınıfta kaldı. Rant ve siyasi kazanımları için benim üstüme geldiler. Mesele yok biz yine kazanacağız, Hatay kazanacak."

PARTİDEN AYRILACAK MI?

Ayrıca Savaş, seçimden sonra partiden ayrılabileceği iddialarına ilişkin soruya “Şu anda sadece kazanayı düşünüyoruz” yanıtını verdi.

Adaylık sürecinin sorgulanmasının haksız bir süreç olduğunu çok üzüldüğünü ve kime yapılsa da üzüleceğini ifade eden Savaş, Özgür Özel’in “Hatay’ı AK Parti'ye vermektense Lütfü Savaş'a emanet etmeyi tercih ederim” açıklamasını da şöyle değerlendirdi:



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“Onlar geçmişte kaldı, bizim tek hedefimiz Hatay'ı almak. Ondan sonra Genel Başkanımızla Hatay'la ilgili oturup konuşuruz tabii ki. Ama tabii ki şu var, bir insan kolay yetişmiyor. Hem tıp alanında hem de siyasi alanda saygınlığım üst seviyede. O nedenle bu saygınlığa yakışır bir hitabetle karşı karşıya kalmayı tercih ederim. Birbirimizin eksikliğini görsek bile gecenin karanlığı gibi örtmek lazım, yeter ki vatana ihanet olmasın.”