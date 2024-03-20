Lütfü Savaş'tan adayını çeken Adalet Partisi'ne teşekkür

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve başkan adayı Lütfü Savaş, Adalet Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Orhan Dede’yi adaylıktan çektiğini duyurmasının ardından açıklama yaparak Adalet Partisi'ne teşekkür etti. Savaş, Gökhan Zan'ın iddialarıyla ilgili ise "Hukuk önünde hakkımızı arayacağız" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve başkan adayı Lütfü Savaş, Adalet Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Orhan Dede’yi adaylıktan çektiğini duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Savaş, Adalet Partisi’nin adayının kendi lehlerine çekilmesinin değerli bir karar olduğunu kaydetti ve “Gerçekten de hem ülkemiz açısından hem şehrimiz hem de farkındalık açısından çok değerli bir karardı. Adalet Partisi ailesine düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Öte yandan gazetecilerin TİP'in adaylıktan çektiği Gökhan Zan'ın açıklamalarını sorması üzerine Savaş, "Bizim dışımızdaki olan olaylar bizi çok ilgilendirmiyor ama şahsım ve belediyemizle ilgili iftiraları hukukçu arkadaşlarımız inceliyor. Hukuki çerçevede hazırlıkları yapıyoruz. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Partisi Genel Merkezi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP HBB Başkan Adayı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı destekleme kararı alarak HBB adayı Orhan Dede’yi adaylıktan çektiğini duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydın Günaydın, “MYK, GİK ve Genel Başkanımızın ortak görüşüyle Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı Atatürkçü kimliğe sahip ve şehrin demografik yapısının korunmasına karşı soyadına uygun şekilde savaş veren Sayın Lütfü Savaş’ı desteklemek için adayımızı çekme kararı almış durumdayız” dedi.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili partilerinin kaygılarını anlatan Günaydın, “Lütfü Savaş’ın tecrübesi, bilgisi ve Hatay'ın problemlerini bilerek Hatay'ın yeniden inşasında büyük görev alacağını görüyor, kendisine seçimlerde başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Adalet Partisi adayı Orhan Dede ise Hatay’ın birlik ve beraberliği için adaylıktan çekildiğini bildirip Savaş’a destek olacaklarını kaydetti.