Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a gönderme: CHP'nin adaylık kararı sonrası ilk kez konuştu

CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'a göndermede bulunarak, "Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'da miting düzenledi.

CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, buradaki açıklamasında, "İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli" ifadelerini kullandı.

"Hizmet için yola çıkanlar asla yorulmazlar" ifadesini kullanan Savaş, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız. Çıktığımız yolda bize irade, güç, vizyon gerek. Ama en çok yürek gerek, yürek" diye konuştu.

GÖKHAN ZAN GÖNDERMESİ

Lütfü Savaş, açıklamasında, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan'a da göndermede bulundu.

Savaş, "Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor. Bu güven sizin hayat felsefenizle oluyor" dedi.