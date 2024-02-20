Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a gönderme: CHP'nin adaylık kararı sonrası ilk kez konuştu
CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'a göndermede bulunarak, "Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor" dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'da miting düzenledi.
CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, buradaki açıklamasında, "İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli" ifadelerini kullandı.
"Hizmet için yola çıkanlar asla yorulmazlar" ifadesini kullanan Savaş, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız. Çıktığımız yolda bize irade, güç, vizyon gerek. Ama en çok yürek gerek, yürek" diye konuştu.
GÖKHAN ZAN GÖNDERMESİ
Lütfü Savaş, açıklamasında, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan'a da göndermede bulundu.
Savaş, "Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor. Bu güven sizin hayat felsefenizle oluyor" dedi.
Savaş, adaylığı açıklandıktan sonra 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hataylılar tarafından protesto edilmişti.
Adaylığıyla ilgili tartışmalar başlayan Savaş’ın ismi, CHP’nin Ankara’da düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimler Aday Tanıtım Toplantısı’nda okunmamıştı. Bu da Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının değiştirilebileceği yorumlarına neden oldu.
Özgür Özel, NOW TV'de yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığında değişiklik olacağı sinyalini vermişti.
Özel, şunları söylemişti: "Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor."
CHP, dün gece yaptığı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.