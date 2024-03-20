Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ile ilgili yeni açıklama: 5 milyon dolarlık olduğumu bilmiyordum

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, rakibi Gökhan Zan'a adaylıktan çekilmemesi için para teklif edildiği iddiasıyla ilgili, "Ben bu kadar para ettiğimi, 5 milyon dolarlık adam olduğumu bilmiyordum" açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut başkan Lütfü Savaş, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adaylığını geri çektiği rakibi Gökhan Zan ile ilgili iddialara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

TİP'in "Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar partimize ulaşmıştır" açıklaması yaparak adaylıktan çektiğini duyurduğu Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıkmıştı. İddiaya göre, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar teklif ediliyor. Zan ise iddiaya göre, 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

Söz konusu iddialarla ilgili Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Lütfü Savaş, "Daha önce beni aday yaptırmamak için işbirliği yapmışlardı. Şimdi de kazandırmamak için işbirliği yapmışlar. Benimle alakalı başka bir şey yok. Burada CHP'nin kazanmaması, Lütfü Savaş'ın başkan seçilmemesi için belli çevrelerin çabaları var. Önce Lütfü Savaş'ı nasıl aday ettirmeme meselesi vardı o eşik aşılınca nasıl kaybettirileceğine girmişler. İşte, şu günlerde konuşulanlar onların yansıması. Ama ben bu kadar para ettiğimi, 5 milyon dolarlık adam olduğumu bilmiyordum yani" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR BAĞI OLMAYANLAR SAVAŞ'IN KAZANMAMASI İÇİN BULUŞMUŞLAR"

"İnanın bizim şu anda seçimde harcayacak paramız yok. Biz nasıl para vereceğiz?" diyen Savaş, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar benimle çok uğraşıldı ama kimse 'Bu adam hırsız, bu adam ahlaksız, bu adam kayırır, birilerine tuzak kurar' diyemedi. 'Lütfü Savaş aday olmasın' diyenler oldu. Niye? Çünkü kazanıyorum, kazanma alışkanlığım var. Bu seçimi de kazanacağız. Burada Lütfü Savaş'ı kazandırmamak için iş birliği yapmışlar. Ama enteresan bir şey, aralarında hiçbir duygusal, politik bağ olmayanlar, Lütfü Savaş'ın kazanmaması için buluşmuşlar. İnanın, ben bu olayların hiçbirinde yokum. Bu konu patlamadan önce burada iki haftadır konuşuluyordu. İnanın, ben bu konuşmaları dinleme gereği bile duymadım."

"SEÇİMİ 10 PUAN ÖNDE KAZANIYORUM"

Savaş'ın, açıklamalarının devamı şöyle:

"Seçim için böyle entrikalara gerek yok. Ben seçimi 10 puan önde kazanıyorum. Biz kimseye sırtımızı dayayarak seçime girmedik. Bir seçimi AKP'deyken kazandım. CHP'den aday olduğumda AKP'yi parasız- pulsuz yendim. İnanın parasızlıktan mazot alamıyorduk. O şartlarda biz yendik. Geçen seçim öncesi vatandaş yapılan 13 bin Suriyeli ve dışarıdan getirilen asker, polis, öğretmene oy kullandırıldı ve seçimi AKP'ye 110 bin fark atıp kazandık.

Bu seçimi de farklı bir biçimde alacağız. Olay bu kadar basit. Ben, başkalarına dayanarak seçimi niye alıyım ki? Güvenme dayına, dayın ölürse aç kalırsın. Burada iş birliği yapmışlar birbirlerine ama o işbirliği yaptıkları arkadaşlar ifşalarda bulunmuşlar. Burada bizim alakamız yok. Asla entrika ve benzer oyunlara girmeyiz. Ben, bugüne kadar girdiğim seçimlere mertçe girdim ve mertçe kazandım. Dört seçimde de şaibeye bulaşmadan yaptıklarımızı, yapacaklarımızı insanlara anlatarak seçimi kazandım. Bize inandıkları için insanlar oy veriyor. Deprem sonrası, aday adaylığı sürecinde, seçime çok yakın zamanda hakikaten biz de yorulduk. Bıraksınlar seçime çalışalım. Gerçekten bu işlerle alakam yok."