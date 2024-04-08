Lütfü Savaş, YSK önünde konuştu: Seçim oldubittiye getirilmeye çalışılıyor

YSK önünde açıklama yapan CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş, itirazlar devam ederken AKP'li Mehmet Öntürk'e mazbata verilmesini eleştirdi. Savaş, “Bu tutum seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını gösteren bir hukuksuzluktur” dedi. Yıkımdaki sorumluluğuna dair soruyu yanıtlayan Savaş, “Hükümet depremin altında kaldı. Depremin bütün sorumluluğunu belediyeye yüklediler" ifadelerini kullandı.

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) önünde Hatay’da seçimin iptal edilmesi talebine yönelik açıklamalarda bulundu.

AKP’li aday Mehmet Öntürk’e itirazların devam etmesine rağmen mazbata verilmesini eleştiren Savaş, “Bu tutum seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını gösteren bir hukuksuzluktur” dedi.

"HATAY HALKI İRADESİNİ KURBAN ETMEYECEK"

Savaş, Hatay seçiminde birçok usulsüzlüğün tespit edildiğini, bunlardan birinin de “ölü seçmenler” konusu olduğunu dile getirdi. “3 bin 389 ölmüş seçmene oy kullanıldığı açık bir tespit olarak sunulmuştur” diyen Savaş, AKP’li Öntürk ile arasındaki oy farkının 2 bin 569 olduğunu hatırlattı.

Savaş, “Hatay hakkının yarınlarını feda etmeye niyete yoktur. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün sözüne atıfla “Hatay bugün artık hepimizin şahsi meselesidir” mesajı veren Savaş, YSK’deki hakimlere seslenerek, “31 Mart’ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka, demokrasi ve adalete sahip çıkın” şeklinde konuştu.

“VALİ, SEÇİMİ ONLARA KAZANDIRMAK İÇİN UĞRAŞTI”

Öte yandan Hatay Valisi Mustafa Masatlı’ya aldığı siyasi tavır nedeniyle eleştiriler yönelten Savaş, şunları söyledi:

"Sayın Valimiz geldiğinden itibaren siyaset yaptı, Lütfü Savaşı kötülemek için mesai harcadı. Valilerin görevi bu kadar yıkılmış şehirlerde muhalefet belediye başkanıyla uğraşmak mı şehri için faaliyet göstermek mi? Vali seçimi onlara kazandırmak için maddi manevi uğraştı. Mahalle mahalle gezip iktidar için oy istedi. Vali öncelikle devlet işleriyle uğraşmalı. Siyasetten uzak insanların dertleriyle uğraşmalı."

HÜKÜMET DEPREMİN ALTINDA KALDI

Lütfü Savaş daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Hükümet depremin altında kaldı” diyen Savaş, kendisine yönelik eleştirilere ilişkin ise “Depremin bütün sorumluluğunu belediyeye yüklediler” ifadelerini kullandı.

Savaş, partisinin kendisini yalnız bırakıp bırakmadığına yönelik soruyu da Genel Başkan Yardımcılarının yanında olduğunu söyleyerek yanıtladı ve "Yalnız bırakılmadım partimizle birlikte çalıştık" dedi.