M2 metro hattında intihar girişimi

Metro İstanbul, M2Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu. Bir süre kapatılan Taksim istasyonu daha sonra kullanıma açıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bulunan Taksim istasyonunda bir kişi inithar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Taksim istasyonun bir süre kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu süre içerisinde seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında sürdürüldü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır."

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde,… — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 26, 2024

Metro İstanbul'dan yapılan ikinci bir açıklama ile seferlerin normale döndüğü belirtildi.