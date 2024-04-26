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M2 metro hattında intihar girişimi

Metro İstanbul, M2Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu. Bir süre kapatılan Taksim istasyonu daha sonra kullanıma açıldı.

Güncel
  • 26.04.2024 15:10
  • Giriş: 26.04.2024 15:10
  • Güncelleme: 26.04.2024 15:42
Kaynak: Haber Merkezi
M2 metro hattında intihar girişimi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bulunan Taksim istasyonunda bir kişi inithar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Taksim istasyonun bir süre kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. 

Bu süre içerisinde seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında sürdürüldü. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır."

Metro İstanbul'dan yapılan ikinci bir açıklama ile seferlerin normale döndüğü belirtildi. 

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