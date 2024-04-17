Maaş ödemeyen fabrikada diz boyu usulsüzlük

Emek Servisi

Adıyaman Besni’de 350 işçinin çalıştığı Mega Polietilen Fabrikası’nda emekçiler, 2 aydır maaşlarını alamadıkları için direniyor. İşçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN, emekçinin ücretini ödemeyen fabrikanın sigortasız işçi çalıştırdığını kaçak elektrik ve doğalgaz kullandığını açıkladı.

BİRTEK-SEN sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Devletin halkın vergilerinden dünyanın teşviğini aktardığı Mega Polietilen Fabrikasının patronlarının teşviklerle bakın neler yapıyorlar: İşçilerin maaşlarını ödemiyorlar, işçilere elden para ödüyorlar, sigortasız kaçak işçi çalıştırıyorlar, kaçak elektrik ve doğalgaz kullanıyorlar, yılların usta işçilerini kursiyer olarak bedava çalıştırıp, maaşlarını İŞKUR’a ödetiyorlar. Bu işyerinde iş güvenliği ve sağlığı önlemleri yok. Çok sayıda işçi iş kazası geçirdi, kimyasallardan etkilenip hastalanan işçiler var. Daha kaçak çalıştırılan Suriyeli bir işçi çatıdan düşüp hayatını kaybetti."

Sendika, fabrika patronlarına "İşçilerin taleplerine kulak verin, işçilerin haklarını verin. İşten atılan bütün işçiler işe geri alınsın!" çağrısında bulundu.